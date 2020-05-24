На перекрестке в Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Киа»

24 Май 2020 2020-05-24T13:43:53+03:00

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Около часа дня 24 мая в Уфе произошла серьезная авария. На пересечении проспекта Октября и улицы Шафиева грузовая "Газель" столкнулась с "Киа Оптима". Удар был настолько мощным, что передние части фургона и иномарки оказались смяты буквально в гармошку, а куски машин раскидало по дороге.

По информации ГИБДД Башкирии пострадали 56-летний и 33-летний водители. Они оба госпитализированы.

На месте происшествия работают медики, полиция и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/780883" frameborder="0"></iframe> Фургон и иномарка столкнулись в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU