На перекрестке в Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Киа»
Оба водителя госпитализированы
Скриншот из видео
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Около часа дня 24 мая в Уфе произошла серьезная авария. На пересечении проспекта Октября и улицы Шафиева грузовая "Газель" столкнулась с "Киа Оптима". Удар был настолько мощным, что передние части фургона и иномарки оказались смяты буквально в гармошку, а куски машин раскидало по дороге.
По информации ГИБДД Башкирии пострадали 56-летний и 33-летний водители. Они оба госпитализированы.
На месте происшествия работают медики, полиция и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фургон и иномарка столкнулись в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU