В Уфе приземлился самолет из Нью-Йорка

24 Май 2020 2020-05-24T20:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вслед за утренним рейсом из Гоа в Уфе приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка. До этого он совершил промежуточную посадку в Москве.

По информации издания "Башинформ", борт доставил на родину 125 жителей ПФО, в числе которых и наши соотечественники. Последних отвезут в обсерватор на базе санатория "Юматово", а жителей других регионов отправят по домам на специальных автобусах.

Напомним, что сегодня, 24 мая, в Уфе также приземлился авиарейс с 45 туристами из Гоа. Семеро из прилетевших - жители Башкирии, остальные - жители Москвы, Московской, Владимирской, Нижегородской и Самарской областей, республики Татарстан и других регионов России. Большинство на машинах доставят в обсерваторы родных регионов, исключение сделают лишь для жителей отдаленных от Башкирии субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU