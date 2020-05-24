В каких больницах Башкирии лежат пациенты с COVID-19
В Минздраве Башкирии рассказали, в каких больницах проходят лечение пациенты с COVID-19. Основная часть всех зараженных находится в уфимской больнице №18 - 114 человек. Почти в два раза меньше - 67 пациентов - лежат в клинике БГМУ. Третья по числу "ковидных" больниц - больница Нефтекамска, где содержатся 62 пациента.
Далее по убывающей располагаются РКБ им. Куватова - 61 пациент, уфимская 8-я больница - 49 человек, ГБ Салавата - 36, а также больница №5 Уфы, инфекционная клиническая больница и ЦГБ Кумертау - по 35 пациентов.
Всего на 24 мая в стационарах республики лечатся 800 человек, из них 35 в тяжелом состоянии, причем 8 на ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU