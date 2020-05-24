2020-05-24T17:26:19+03:00
Общество

В каких больницах Башкирии лежат пациенты с COVID-19

Всего в стационарах лечатся 800 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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GLOBAL LOOK PRESSGLOBAL LOOK PRESS
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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких больницах проходят лечение пациенты с COVID-19. Основная часть всех зараженных находится в уфимской больнице №18 - 114 человек. Почти в два раза меньше - 67 пациентов - лежат в клинике БГМУ. Третья по числу "ковидных" больниц - больница Нефтекамска, где содержатся 62 пациента.

Далее по убывающей располагаются РКБ им. Куватова - 61 пациент, уфимская 8-я больница - 49 человек, ГБ Салавата - 36, а также больница №5 Уфы, инфекционная клиническая больница и ЦГБ Кумертау - по 35 пациентов.

Всего на 24 мая в стационарах республики лечатся 800 человек, из них 35 в тяжелом состоянии, причем 8 на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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