2020-05-24T11:00:03+03:00
Происшествия

Житель Башкирии из-за разбитого сердца пытался сжечь бывшую вместе с детьми

Семья чудом осталась жива
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Разбитое сердце толкнуло 35-летнего жителя Белорецка на ужасное преступление, за которое ему придется просидеть в тюрьме 9 лет.

Прошлым летом мужчина расстался со своей возлюбленной. Женщина не собиралась его больше видеть и не отвечала на звонки. Взбешенный ее поведением, мужчина принял на грудь и решил отомстить бывшей, а заодно и ее детям. Ночью он проник во двор их дома, убедился, что семья глубоко спит, и поджег дом. Трагедии удалось избежать чудом: мимо проезжали люди, которые заметили пламя. Они выбили окна и помогли женщине и детям выбраться на воздух.

Действия жителя Белорецка квалифицировали как поджог и покушение на убийство. Ущерб от его действий оценили в 1,2 млн рублей.

- Несмотря на частичное признание вины подсудимым, вина в совершенных преступлениях была полностью подтверждена материалами дела, показаниями потерпевших, свидетелей, - пояснили в Белорецком межрайонном суде.

Его приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и году ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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