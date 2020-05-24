«Боялись, что затаится и не будет откликаться»: под Уфой спасатели всю ночь искали девочку-подростка

24 Май 2020 2020-05-24T12:33:25+03:00

Поиски осложнялись тем, что пропавшая не разговаривает

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В ночь на 24 мая спасателей Госкомитета Башкирии по ЧС подняли по тревоге. В Уфимском районе пропала девочка-подросток. Ситуация осложнялась тем, что у нее имелись особенности развития: в свои 16 лет она почти не разговаривает.

В десятом часу вечера накануне подросток вышла из дома и исчезла. В район поисков съехались спасатели и полицейские.

«Больше всего мы боялись, что девочка затаится, спрячется и не будет откликаться, даже если услышит нас», – признался позже начальник ПСП Сергей Иванов.

К удаче поисковиков этого не произошло, в шесть утра пропавшую девочку заметили в пяти километрах от села Дмитриевка. Она шла в сторону Затона. Ее передали полицейским.

В Госкомитете по ЧС уточнили, что с подростком оказалось все в порядке, помощь медиков ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU