2020-05-24T12:33:25+03:00
Общество

«Боялись, что затаится и не будет откликаться»: под Уфой спасатели всю ночь искали девочку-подростка

Поиски осложнялись тем, что пропавшая не разговаривает
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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В ночь на 24 мая спасателей Госкомитета Башкирии по ЧС подняли по тревоге. В Уфимском районе пропала девочка-подросток. Ситуация осложнялась тем, что у нее имелись особенности развития: в свои 16 лет она почти не разговаривает.

В десятом часу вечера накануне подросток вышла из дома и исчезла. В район поисков съехались спасатели и полицейские.

«Больше всего мы боялись, что девочка затаится, спрячется и не будет откликаться, даже если услышит нас», – признался позже начальник ПСП Сергей Иванов.

К удаче поисковиков этого не произошло, в шесть утра пропавшую девочку заметили в пяти километрах от села Дмитриевка. Она шла в сторону Затона. Ее передали полицейским.

В Госкомитете по ЧС уточнили, что с подростком оказалось все в порядке, помощь медиков ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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