2020-05-24T11:46:00+03:00
Происшествия

В Уфе скончался молодой парень, попавший в реанимацию после жуткого ДТП

24-летний юноша несколько дней провел в коме
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Отдел ГИБДД по городу УфаФото: Отдел ГИБДД по городу Уфа
Изменить размер текста:

Молодой уфимец, которому требовалась донорская кровь после жуткого ДТП, скончался в больнице. Об этом сообщили его друзья.

Авария, напомним, произошла около 11 часов вечера 19 мая на улице Зорге. Встречный «Ниссан», на котором ехал парень, столкнулся с ВАЗ-2107. Молодой человек получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. Несколько дней он находился в коме и боролся за жизнь, но раны оказались слишком серьезными.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким юноши.

В ГИБДД по Уфе, к слову, разыскивают возможных очевидцев той аварии. Если вы видели момент ДТП, сообщите по телефонам: 8 (347) 279-33-36 или 8 987 097 62 91. Гарантируется конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии ожидаются грозы со шквалистым ветром
Для жителей Башкирии понедельник, 25 мая, станет выходным днем
На перекрестке в Уфе грузовая «Газель» столкнулась с «Киа»
«Боялись, что затаится и не будет откликаться»: под Уфой спасатели всю ночь искали девочку-подростка
В Уфе скончался молодой парень, попавший в реанимацию после жуткого ДТП
Житель Башкирии из-за разбитого сердца пытался сжечь бывшую вместе с детьми
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 81 человека
Не выходи из-за меня: Уфа присоединилась к антикоронавирусному флешмобу
Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам
Не разговаривал, а лишь издавал звуки: в Башкирии спасли ребенка-маугли
В Уфе семилетнюю девочку выбросило из салона в результате аварии
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
«Ничего не помогает против них»: жители Башкирии жалуются на нашествие неприятных насекомых
На следующей неделе в Башкирию придет летняя жара
35 зараженных коронавирусом жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии
В Башкирии прокуратура проверит чиновников одного из районов после жалоб медиков
«Привязали одну ногу к дереву, другую к машине»: в Башкирии осудили двух сельчан, устроивших самосуд
В МЧС Башкирии предупредили о штормовом ветре
Погода в Башкирии на завтра, 24 мая
Жительница Башкирии в пылу ссоры зарезала своего 29-летнего сына