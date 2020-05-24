В Уфе скончался молодой парень, попавший в реанимацию после жуткого ДТП

24 Май 2020 2020-05-24T11:46:00+03:00

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Молодой уфимец, которому требовалась донорская кровь после жуткого ДТП, скончался в больнице. Об этом сообщили его друзья.

Авария, напомним, произошла около 11 часов вечера 19 мая на улице Зорге. Встречный «Ниссан», на котором ехал парень, столкнулся с ВАЗ-2107. Молодой человек получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. Несколько дней он находился в коме и боролся за жизнь, но раны оказались слишком серьезными.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким юноши.

В ГИБДД по Уфе, к слову, разыскивают возможных очевидцев той аварии. Если вы видели момент ДТП, сообщите по телефонам: 8 (347) 279-33-36 или 8 987 097 62 91. Гарантируется конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU