В Башкирии водитель погиб в перевернувшейся «Калине»

24 Май 2020 2020-05-24T19:23:16+03:00

Он вылетел с дороги в кювет

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Вечером 23 мая ДТП со смертельным исходом случилось в Мелеузовском районе Башкирии. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, инцидент произошел на девятом километре дороги, связывающей деревню Смаково и село Воскресенское.

61-летний мужчина находился за рулем "Лады Калины". В какой-то момент машина вылетела с дороги в кювет, где перевернулась.

- В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали случившееся в ГИБДД Башкирии. - Начато разбирательство.

Из семи зарегистрированных в тот день аварий эта стала единственной смертельной.

ИСТОЧНИК KP.RU