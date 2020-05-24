В Башкирии водитель погиб в перевернувшейся «Калине»
Вечером 23 мая ДТП со смертельным исходом случилось в Мелеузовском районе Башкирии. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, инцидент произошел на девятом километре дороги, связывающей деревню Смаково и село Воскресенское.
61-летний мужчина находился за рулем "Лады Калины". В какой-то момент машина вылетела с дороги в кювет, где перевернулась.
- В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали случившееся в ГИБДД Башкирии. - Начато разбирательство.
Из семи зарегистрированных в тот день аварий эта стала единственной смертельной.
ИСТОЧНИК KP.RU