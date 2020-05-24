В Башкирии неравнодушные граждане помогли отыскать пропавшую женщину

24 Май 2020 2020-05-24T18:36:37+03:00

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В Башкирии спустя два дня завершились поиски 40-летней Ольги Адеговой.

Напомним, 22 мая жительница Белорецка пошла в гости к свекрови. Около 10 часов вечера женщина стала собираться домой, но оставила в гостях телефон. Ее дочь забрала его и пошла путем, которым должна была идти мама, но ее не нашла. Домой Ольга также в тот день не вернулась. Родня заволновалась, ведь раньше такого с женщиной не случалось.

К счастью, их волнение было недолгим. Как сегодня, 24 мая, стало известно "Комсомольской правде - Уфа", пропавшую удалось отыскать.

- Она нашлась, спасибо. Люди помогли, - рассказала ее дочь Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU