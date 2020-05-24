Не разговаривал, а лишь издавал звуки: в Башкирии спасли ребенка-маугли

24 Май 2020 2020-05-24T08:05:09+03:00

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В Башкирии обнаружили семилетнего мальчика, проживающего в антисанитарных условиях. В квартире не было газа и электричества, ребенок рос по колено в грязи. Мать мальчика нигде не работала, но и воспитанием сына не занималась, так как постоянно прикладывалась к бутылке.

Администрация городского округа город Салават обратилась в суд, намереваясь лишить женщину родительских прав. На время разбирательств мальчика поместили в социальный приют, где выяснилось, что к семи годам ребенок не разговаривает, а лишь издает звуки, пытаясь привлечь к себе внимание.

- Мальчик не владел простейшими культурно-гигиеническими, социально-бытовыми и коммуникативными навыками, - сообщается на сайте городского суда Салавата.

Ребенок не умел играть, одеваться и раздеваться, не умел пользоваться столовыми приборами и ел руками.

В ответ на иск о лишении прав мать заявила, что их квартира уже приведена в порядок, а потом она планирует сделать там косметический ремонт, однако суд это не убедило и женщину не только лишили прав, но и постановили взыскать с нее алименты на содержание сына.

ИСТОЧНИК KP.RU