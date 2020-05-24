Не выходи из-за меня: Уфа присоединилась к антикоронавирусному флешмобу

24 Май 2020 2020-05-24T09:40:20+03:00

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В последние дни в городах по всей России появляются схожие антикоронавирусные граффити. На асфальте во дворах жилых домов художники пишут обращение к девушкам - "Аня/Даша, не выходи из-за меня!". Появился такой призыв и в уфимском микрорайоне Зеленая Роща.

По информации издания "Башинформ", надпись "Лера, не выходи из-за меня" оставил уличный художник Артур Лукьянов - автор многострадального граффити возле РКБ им. Куватова.

Аналогичные надписи были сделаны в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах. Все это - часть проекта стопкоронавирус.рф, таким оригинальным образом гражданам напоминают о важности самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU