2020-05-24T08:52:29+03:00
Общество

Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам

Он поблагодарил верующих за понимание и мудрость в этот непростой для мира период
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 мая, мусульмане отмечают Ураза-байрам — "праздник разговения", знаменующий собой завершение поста в месяц Рамадан. В этом году из-за распространения коронавируса праздник пройдет без массовых мероприятий. Глава Башкирии напомнил об этом в своем традиционном поздравлении.

- В этом году праздничные торжества вынужденно проходят в особом формате, связанном с ограничениями, требуют разумного поведения. Выражаю искреннюю благодарность верующим и нашим духовным лидерам за мудрость и терпение, понимание и заботу о безопасности людей, - обратился к мусульманам республики Хабиров.

По его словам, в этой непростой ситуации есть место для проявления лучших человеческих качеств, милости и сострадания.

- Исполняя духовные и светские предписания, мы достойно и терпеливо преодолеваем испытания, проявляем единение, силу воли и ответственность, - заявил глава региона.

Он также отметил вклад мусульманской уммы республики "в укрепление нравственных устоев современного общества", в социальные и благотворительные проекты.

- Пусть благословенный праздник Ураза-байрам принесет в наши дома тепло и уют, свет веры и душевное спокойствие! Берегите себя и своих близких! - завершил поздравление Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии из-за разбитого сердца пытался сжечь бывшую вместе с детьми
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 81 человека
Не выходи из-за меня: Уфа присоединилась к антикоронавирусному флешмобу
Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам
Не разговаривал, а лишь издавал звуки: в Башкирии спасли ребенка-маугли
В Уфе семилетнюю девочку выбросило из салона в результате аварии
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
«Ничего не помогает против них»: жители Башкирии жалуются на нашествие неприятных насекомых
На следующей неделе в Башкирию придет летняя жара
35 зараженных коронавирусом жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии
В Башкирии прокуратура проверит чиновников одного из районов после жалоб медиков
«Привязали одну ногу к дереву, другую к машине»: в Башкирии осудили двух сельчан, устроивших самосуд
В МЧС Башкирии предупредили о штормовом ветре
Погода в Башкирии на завтра, 24 мая
Жительница Башкирии в пылу ссоры зарезала своего 29-летнего сына