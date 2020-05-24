Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам

24 Май 2020 2020-05-24T08:52:29+03:00

Он поблагодарил верующих за понимание и мудрость в этот непростой для мира период

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Сегодня, 24 мая, мусульмане отмечают Ураза-байрам — "праздник разговения", знаменующий собой завершение поста в месяц Рамадан. В этом году из-за распространения коронавируса праздник пройдет без массовых мероприятий. Глава Башкирии напомнил об этом в своем традиционном поздравлении.

- В этом году праздничные торжества вынужденно проходят в особом формате, связанном с ограничениями, требуют разумного поведения. Выражаю искреннюю благодарность верующим и нашим духовным лидерам за мудрость и терпение, понимание и заботу о безопасности людей, - обратился к мусульманам республики Хабиров.

По его словам, в этой непростой ситуации есть место для проявления лучших человеческих качеств, милости и сострадания.

- Исполняя духовные и светские предписания, мы достойно и терпеливо преодолеваем испытания, проявляем единение, силу воли и ответственность, - заявил глава региона.

Он также отметил вклад мусульманской уммы республики "в укрепление нравственных устоев современного общества", в социальные и благотворительные проекты.

- Пусть благословенный праздник Ураза-байрам принесет в наши дома тепло и уют, свет веры и душевное спокойствие! Берегите себя и своих близких! - завершил поздравление Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU