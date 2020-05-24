2020-05-24T07:34:03+03:00
Происшествия

В Уфе семилетнюю девочку выбросило из салона в результате аварии

Ребенок госпитализирован
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видео с места аварииСтоп-кадр из видео с места аварии
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Авария, в которой пострадала мать с тремя детьми, произошла минувшим утром, 23 мая. Около 11 часов на пересечении улиц Гончарова и 40 лет Октября «Лада Гранта» влетела в «Хендай Солярис».

Как сообщает ГИБДД Башкирии, в результате аварии госпитализация потребовалась пассажирам «Лады»: пострадали 31-летняя женщина, ее двухлетний сын и дочери 4-х и 7-ми лет. 48-летний мужчина, управлявший машиной, судя по всему, не пострадал.

В салоне авто не было удерживающих устройств для детей, ремнями безопасности никто также не был пристегнут, поэтому от удара старшая из дочерей вылетела из машины.

- Я был уверен, что я буду помехой справа, и меня должны пропустить. В этот момент произошло ДТП, - рассказывает на видео, записанном сотрудниками ГИБДД. водитель иномарки. - Мою машину развернуло, а из машины другой, которая в меня въехала, вылетели дети...

Мать и трое детей пострадали в ДТП в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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