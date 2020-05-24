2020-05-24T10:48:13+03:00
Общество

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 81 человека

Общее количество зараженных достигло 2683 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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!no_tit;e!no_tit;eФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число диагностированных случаев коронавируса в Башкирии за сутки увеличилось. Еще у 81 человека был выявлен новый недуг. По данным на 24 мая 2020 года с начала эпидемии в республики насчитывается 2683 заболевших. Такие цифры предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Погибшими от инфекции по-прежнем числятся 18 человек, статистика летальных случаев за сутки не изменилась. Кроме того, за прошедшие 24 часа были признаны выздоровевшими еще 50 человек. Накануне, напомним, таковых было 39. Всего от коронавируса в регионе успешно оправились 882 жителя республики.

800 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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