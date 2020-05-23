35 зараженных коронавирусом жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии
Восемь из них – под ИВЛ
Отметим, что число зараженных сегодня превысило 2 600 человек, теперь их 2 602.
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В минздраве Башкирии рассказали о состоянии больных коронавирусом. На амбулаторном лечении находятся 920 человек с легкой формой заболевания, в больницах лечатся 694 человека. У 171 из них – удовлетворительное состояние, 488 человек – в состоянии средней тяжести. Так, по состоянию на вечер 23 мая 2020 года, 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, восемь из них – под ИВЛ.
Большинство зараженных находится в ГКБ №18 города Уфы, клинике БГМУ и Нефтекамской городской больнице.
Отметим, что число зараженных сегодня превысило 2 600 человек, теперь их 2 602.
ИСТОЧНИК KP.RU