2020-05-23T18:02:23+03:00
Коронавирус Covid-19

35 зараженных коронавирусом жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии

Восемь из них – под ИВЛ
Эльвина АПАРИНА
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Отметим, что число зараженных сегодня превысило 2 600 человек, теперь их 2 602.Отметим, что число зараженных сегодня превысило 2 600 человек, теперь их 2 602.
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В минздраве Башкирии рассказали о состоянии больных коронавирусом. На амбулаторном лечении находятся 920 человек с легкой формой заболевания, в больницах лечатся 694 человека. У 171 из них – удовлетворительное состояние, 488 человек – в состоянии средней тяжести. Так, по состоянию на вечер 23 мая 2020 года, 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, восемь из них – под ИВЛ.

Большинство зараженных находится в ГКБ №18 города Уфы, клинике БГМУ и Нефтекамской городской больнице.

Отметим, что число зараженных сегодня превысило 2 600 человек, теперь их 2 602.

ИСТОЧНИК KP.RU

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