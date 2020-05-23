В Башкирии прокуратура проверит чиновников одного из районов после жалоб медиков

23 Май 2020 2020-05-23T17:44:43+03:00

В надзорном ведомстве отметили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Прокуратура Башкирии в данный момент проводит проверку по коллективной жалобе медиков Архангельского района, об этом сообщает на сайте надзорного ведомства. Врачи и другой медперсонал провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы обратились в СМИ с сообщением о том, что медикам, работающим с «ковидными» больными, не начисляют заработную плату и стимулирующие выплаты.

В надзорном ведомстве отметили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU