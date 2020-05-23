«Привязали одну ногу к дереву, другую к машине»: в Башкирии осудили двух сельчан, устроивших самосуд

23 Май 2020 2020-05-23T16:49:07+03:00

Первый признал вину частично, а второй вину не признал, он пояснил, что ударов потерпевшему не наносил, только помогал укрывать тело.

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Недавно в Башкирии вынесли приговор двоим жителям Кушаренковского района – мужчины осуждены за убийство с особой жесткостью.

Преступление, которое они совершили, прогремело на всю республику в сентябре 2018 года. Как ранее сообщала «КП – Уфа», двое товарищей позвали убитого выпить. Изрядно употребив, один из злоумышленников стал конфликтовать с погибшим. Злоумышленник «предъявил» ему за то, что тот обидел его сестру.

Дело таким образом дошло до драки, и подсудимый стал избивать своего оппонента руками, ногами, лопатой. «На подмогу» к нему пришел и товарищ. На этом они не остановились – друзья привязали одну ногу обидчика веревками к дереву, а другую – к автомобилю. Один из них сел за руль, начал ехать, и, как выражается суд они «причинили жертве особые страдания». По щебенке они везли его полтора километра до оврага, куда сбросили жертву, и уехали домой.

Одному из злоумышленников суд вынес приговор и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Другого же осудили на 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Первый признал вину частично, а второй вину не признал, он пояснил, что ударов потерпевшему не наносил, только помогал укрывать тело.

ИСТОЧНИК KP.RU