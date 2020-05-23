В МЧС Башкирии предупредили о штормовом ветре
Неблагоприятные погодные явления ожидаются 23 и 24 мая
ФОТО: МЧС по РБ
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23 и 24 мая на территории республики усилится ветер – в МЧС Башкирии предупредили жителей об опасности.
Так, по данным метеорологов, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Местами также пройдут кратковременные дожди и грозы. На отдельных участках дорог ухудшится видимость в дожде.
Спасатели предупреждают, что автомобилистам стоит быть внимательнее, не парковать свои машины под деревьями. Необходимо ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU