В МЧС Башкирии предупредили о штормовом ветре

23 Май 2020 2020-05-23T16:21:16+03:00

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23 и 24 мая на территории республики усилится ветер – в МЧС Башкирии предупредили жителей об опасности.

Так, по данным метеорологов, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Местами также пройдут кратковременные дожди и грозы. На отдельных участках дорог ухудшится видимость в дожде.

Спасатели предупреждают, что автомобилистам стоит быть внимательнее, не парковать свои машины под деревьями. Необходимо ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU