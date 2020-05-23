Погода в Башкирии на завтра, 24 мая

23 Май 2020 2020-05-23T14:59:30+03:00

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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 24 мая. Так, в некоторых районах республики пройдет кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах также может пройти ливень и град. Ветер будет дуть южный, юго-западный, иногда порывы до сильного.

Воздух в Уфе прогреется до +24 градусов днем, в среднем в регионе – 27 градусов, а по юго-востоку столбики термометров покажут и вовсе +30 градусов, сообщают метеорологи.

Ночью будет прохладно, всего +9, +12 градусов. Такой характер погоды сохранится и в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU