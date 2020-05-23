На следующей неделе в Башкирию придет летняя жара

23 Май 2020 2020-05-23T18:03:12+03:00

С четверга 28 мая по воскресенье 31 мая в регионе установится стабильная погода - +24 градуса днем и +12 ночью.

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После затяжных дождей в республику наконец вернется тепло. Да не просто тепло, а летняя жара. Погода начнет налаживаться в Башкирии во вторник 26 мая – в этот день воздух прогреется до +23 градусов днем.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в среду столбики термометра покажут и вовсе +28 градусов, но местами пройдут дожди с грозами, а также усилится ветер до 14 м/с. С четверга 28 мая по воскресенье 31 мая в регионе установится стабильная погода - +24 градуса днем и +12 ночью. Дожди Башкирию обойдут.

ИСТОЧНИК KP.RU