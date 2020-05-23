2020-05-23T13:20:12+03:00
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Сегодня в Башкирию вернут туристов из США и Гоа

Все они будут помещены в обсерваторы под Уфой
Эльвина АПАРИНА
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Отметим, что в республику туристы из Америки возвращаются впервыеОтметим, что в республику туристы из Америки возвращаются впервыеФото: "КП" Архив
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В Башкирию вернулись еще не все застрявшие за границей туристы. Власти региона до сих пор продолжают спасать земляков.

Так, сегодня, 23 мая, в аэропорту Уфы приземлится самолет с туристами из Америки. Башкирских туристов из Нью-Йорка привезут сначала в московский аэропорт Шереметьево, а затем – в Уфу.

Отметим, что в республику туристы из Америки возвращаются впервые. Ранее оттуда вывозили только жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Также 23 мая в Башкирию прилетят туристы из Гоа. Все прибывшие будут помещены в обсерваторы под Уфой – они будут там находиться 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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