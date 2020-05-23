Сегодня в Башкирию вернут туристов из США и Гоа
В Башкирию вернулись еще не все застрявшие за границей туристы. Власти региона до сих пор продолжают спасать земляков.
Так, сегодня, 23 мая, в аэропорту Уфы приземлится самолет с туристами из Америки. Башкирских туристов из Нью-Йорка привезут сначала в московский аэропорт Шереметьево, а затем – в Уфу.
Отметим, что в республику туристы из Америки возвращаются впервые. Ранее оттуда вывозили только жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.
Также 23 мая в Башкирию прилетят туристы из Гоа. Все прибывшие будут помещены в обсерваторы под Уфой – они будут там находиться 14 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU