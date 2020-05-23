2020-05-23T14:17:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких больницах Башкирии лечатся «ковидные» больные

Данные представили в минздраве
Эльвина АПАРИНА
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За все время с начала эпидемии в Башкирии умерли 18 человек.За все время с начала эпидемии в Башкирии умерли 18 человек.
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Большинство больных коронавирусом в Башкирии проходят лечение в ГКБ № 18 города Уфы. В «ковидном» госпитале по состоянию на 23 мая находятся 112 пациентов. Затем идет клиника БГМУ (64), Нефтекамская городская больница (62), РКБ имени Куватова (55), ГКБ №8 Уфы (49), Кумертауская ЦГБ (35), ГКБ №5 Уфы (35), Салаватская ГБ (34) и другие.

По данным минздрава, в тяжелом состоянии находятся 35 пациентов, восемь из которых – под ИВЛ.

Напомним, что общее число зараженных вирусом достигло 2 602. За все время с начала эпидемии в Башкирии умерли 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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