В Башкирии без вести пропала 40-летняя Ольга Адегова

23 Май 2020 2020-05-23T12:27:38+03:00

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В Белорецке разыскивают 40-летнюю Ольгу Адегову. Женщина пропала в районе 22 часов 22 мая. Сообщение о пропаже в социальные сети выложила ее обеспокоенная дочь Елена.

- Мама была в гостях у моей свекрови, они немного выпили. Где-то в 10 вечера она пошла домой от нее, но забыла телефон. Я взяла его и пошла по той дороге, по которой она должна была идти, но не нашла ее. Домой она тоже не вернулась, - сказала «КП – Уфа» Елена.

Известно, что ранее Ольга никогда не пропадала. Женщина была одета в плащ синего цвета, синие джинсы. Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU