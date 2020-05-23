2020-05-23T11:33:48+03:00
Общество

«Очень боялся сам распространить эту заразу»: Радий Хабиров возобновил поездки по республике

Сегодня 23 мая глава отправился в Зауралье
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Хабиров пообещал, что здание Сибайской филармонии, которое пострадало от пожара в 2015 году, откроется к 65-летию города Сибая, юбилей будут отмечать в этом году.Хабиров пообещал, что здание Сибайской филармонии, которое пострадало от пожара в 2015 году, откроется к 65-летию города Сибая, юбилей будут отмечать в этом году.
Изменить размер текста:

После небольшого перерыва из-за коронавируса Радий Хабиров возобновил рабочие поездки по районам Башкирии. Сегодня 23 мая глава отправился в Зауралье, где встретился с местными властями, в том числе и мэром Сибая. Хабиров пообещал, что здание Сибайской филармонии, которое пострадало от пожара в 2015 году, откроется к 65-летию города Сибая, юбилей будут отмечать в этом году.

- Перерыв был, потому что очень боялся сам распространить эту заразу. Но жизнь продолжается, и я и мои коллеги начинаем снова ездить по районам. Сегодня я в Сибае. Этот город после событий с горящим карьером стал для меня почти родным. Важно достроить здесь те объекты, которые мы ранее заложили - такие, как набережная реки Туяляс, детский оздоровительный лагерь «Шифа», филармония, молодежный клуб «Ирандык», - написал руководитель региона у себя на странице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Очень боялся сам распространить эту заразу»: Радий Хабиров возобновил поездки по республике
Число заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 88 человек
Улица Комсомольская в Уфе будет закрыта до 15 июня
Стало известно, как в Башкирии пройдет ЕГЭ для выпускников
«Надеемся, что доносит до срока»: история уфимки, которую будучи беременной и с двумя детьми бросил муж, получила продолжение
Организация «Башкорт» признана экстремистской Верховным судом республики
Появился диагноз малыша из Уфы, от которого из-за коронавируса после родов отказалась мать
В массовом ДТП в Башкирии погиб 50-летний уфимец
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
В Башкирии рассказали, когда откроются детские лагеря
В Башкирии смягчили приговор водителю погрузчика, который переехал 24-летнего парня
В Башкирии разыскивают пропавшего без вести Юнира Кагарманова
В Уфе с «ковидными» больными работают 28 спецбригад скорой помощи
Радий Хабиров сделал важное заявление по ЕГЭ и поблагодарил учителей
Льготная ипотека для всех: настало лучшее время для покупки квартиры от застройщика
В УГНТУ прошел «Фестиваль факультетов»
С Днем российского предпринимательства