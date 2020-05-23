«Очень боялся сам распространить эту заразу»: Радий Хабиров возобновил поездки по республике

23 Май 2020 2020-05-23T11:33:48+03:00

Хабиров пообещал, что здание Сибайской филармонии, которое пострадало от пожара в 2015 году, откроется к 65-летию города Сибая, юбилей будут отмечать в этом году.

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После небольшого перерыва из-за коронавируса Радий Хабиров возобновил рабочие поездки по районам Башкирии. Сегодня 23 мая глава отправился в Зауралье, где встретился с местными властями, в том числе и мэром Сибая. Хабиров пообещал, что здание Сибайской филармонии, которое пострадало от пожара в 2015 году, откроется к 65-летию города Сибая, юбилей будут отмечать в этом году.

- Перерыв был, потому что очень боялся сам распространить эту заразу. Но жизнь продолжается, и я и мои коллеги начинаем снова ездить по районам. Сегодня я в Сибае. Этот город после событий с горящим карьером стал для меня почти родным. Важно достроить здесь те объекты, которые мы ранее заложили - такие, как набережная реки Туяляс, детский оздоровительный лагерь «Шифа», филармония, молодежный клуб «Ирандык», - написал руководитель региона у себя на странице.

ИСТОЧНИК KP.RU