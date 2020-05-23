Стало известно, как в Башкирии пройдет ЕГЭ для выпускников

23 Май 2020 2020-05-23T10:16:26+03:00

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Единый государственный экзамен в Башкирии начнется 29 июня. Стало известно, как он будет проходить в условиях эпидемии коронавируса. Как рассказал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, на данный момент идет закупка дезинфицирующих средств и защитных масок, то есть дети будут сдавать экзамены в масках и в чистых кабинетах. Министр также отметил, что маски будут менять каждые два часа

- Кроме того, будет организована дезобработка всех помещений, проведение термометрии на входе. Мы отказываемся в этом году от линеек, которые всегда предваряли каждый день экзамена. Поэтому группы обучающихся будут поаудиторно заходить по отдельности, по отдельному графику. Также предусмотрена дезобработка школьных автобусов, которыми будут доставляться дети на экзамен, - заявил Хажин.

Пунктов для сдачи ЕГЭ в 2020 году в Башкирии будет организовано 110. В каждом классе будет присутствовать не более девяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU