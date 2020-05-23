Появился диагноз малыша из Уфы, от которого из-за коронавируса после родов отказалась мать

23 Май 2020 2020-05-23T08:38:35+03:00

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В апреле 2020 года в Республиканском перинатальном центре Уфы на свет появился младенец с подозрением на коронавирус. Ребенок перенес внутриутробную пневмонию.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», от малыша сразу после родов отказалась мать. Только этот случай не связан с коронавирусов – женщина написала отказ от ребенка когда еще не было результатов анализов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии минздрава РБ Назира Мингазова.

- В перинатальном центре действительно лежал ребенок с подозрением на COVID-19, но мать написала отказ от него в первый же день после родов, когда еще не было результатов анализов. Ребенок перенес внутриутробную пневмонию, которая, как свидетельствует практика, дает ложноположительный результат на коронавирус. Новорожденного перевезли в Демский роддом для обследования. Сейчас он здоров. Скоро его отправят в дом ребенка, - сказал изданию медик.

ИСТОЧНИК KP.RU