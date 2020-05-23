В массовом ДТП в Башкирии погиб 50-летний уфимец
Авария произошла в Кушнаренковском районе
Удар был такой силы, что водитель ВАЗ скончался на месте аварии, машина превратилась в груду металла.
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22 мая около 21 часа в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. На 1311 км автодороги Уфа-Москва 50-летний уфимец за рулем ВАЗ-21099 въехал в попутный «Renault Duster». Затем отечественный автомобиль столкнулся со встречным грузовиком «Scania». Удар был такой силы, что водитель ВАЗ скончался на месте аварии, машина превратилась в груду металла.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сообщили в ГИБДД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU