В Башкирии разыскивают пропавшего без вести Юнира Кагарманова

22 Май 2020 2020-05-22T15:28:34+03:00

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В Стерлитамаке родные и близкие 56-летнего Юнира Кагарманова не могут найти себе места от беспокойства: 11 мая мужчина ненадолго вышел по делам из дома, а вот обратно уже не вернулся, и все эти дни от него нет никаких известий. К поискам пропавшего подключились полиция и волонтеры поискового отряда «Отклик».

Приметы: рост 178 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: пиджак черного цвета с белыми полосками, футболка синего цвета, трико черного цвета, кроссовки черного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Юнира Кагарманова, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU