В Уфе с «ковидными» больными работают 28 спецбригад скорой помощи

22 Май 2020 2020-05-22T14:56:01+03:00

На вызове они заполняют карту, ставят предварительный диагноз, а старшие врачи тем временем отслеживают по всероссийской базе данных каждый подтвержденный случай коронавирусной инфекции с 18 марта.

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В столице Башкирии на данный момент с больными коронавирусом работают 28 спецбригад, сначала их было 14, затем число выросло вдвое. Об этом рассказали в профсоюзе медиков.

- Есть одна реанимационная эпидбригада – ведь зачастую перевозить приходится тяжелых пациентов. В спецбригадах работают в основном молодые сотрудники без хронических заболеваний. При существовавшем до начала COVID-дефиците кадров, руководство станции просто не имело право потерять сотрудников, - отметили в профсоюзе.

К пациентам врачи выезжают в специальных костюмах. На вызове они заполняют карту, ставят предварительный диагноз, а старшие врачи тем временем отслеживают по всероссийской базе данных каждый подтвержденный случай коронавирусной инфекции с 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU