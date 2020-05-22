2020-05-22T14:56:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе с «ковидными» больными работают 28 спецбригад скорой помощи

Медики выезжают к пациентам в защитных костюмах
Эльвина АПАРИНА
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На вызове они заполняют карту, ставят предварительный диагноз, а старшие врачи тем временем отслеживают по всероссийской базе данных каждый подтвержденный случай коронавирусной инфекции с 18 марта.На вызове они заполняют карту, ставят предварительный диагноз, а старшие врачи тем временем отслеживают по всероссийской базе данных каждый подтвержденный случай коронавирусной инфекции с 18 марта.
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В столице Башкирии на данный момент с больными коронавирусом работают 28 спецбригад, сначала их было 14, затем число выросло вдвое. Об этом рассказали в профсоюзе медиков.

- Есть одна реанимационная эпидбригада – ведь зачастую перевозить приходится тяжелых пациентов. В спецбригадах работают в основном молодые сотрудники без хронических заболеваний. При существовавшем до начала COVID-дефиците кадров, руководство станции просто не имело право потерять сотрудников, - отметили в профсоюзе.

К пациентам врачи выезжают в специальных костюмах. На вызове они заполняют карту, ставят предварительный диагноз, а старшие врачи тем временем отслеживают по всероссийской базе данных каждый подтвержденный случай коронавирусной инфекции с 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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