В Башкирии рассказали, когда откроются детские лагеря

22 Май 2020 2020-05-22T14:45:10+03:00

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В Министерстве образования и науки Башкирии рассказали, когда в республике откроются детские оздоровительные лагеря. Как уточнил глава ведомства Айбулат Хажин, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и коронавируса, детские лагеря (как пришкольные, так и загородные) готовы принять первую смену только с 13 июля. Весь июнь же в оздоровительных учреждениях будет идти тщательная подготовка и дезинфекционная обработка.

- Все учреждения дополнительного образования в июне будут работать с ребятами. Мы подготовили несколько коротких профильных и тематических смен от 5 до 14 дней, которые пройдут в онлайн-режиме, –добавил Айбулат Хажин.

Кстати, в этом году в лагерях придется отказаться от традиционных «родительских» дней, чтобы избежать излишнего скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU