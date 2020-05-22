Радий Хабиров сделал важное заявление по ЕГЭ и поблагодарил учителей

22 Май 2020 2020-05-22T14:46:36+03:00

Руководитель региона заявил, что со своей стороны готов организовать систему образования, чтобы она полностью переключилась на дополнительную подготовку к экзамену.

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22 мая Радий Хабиров у себя на странице во «Вконтакте» выложил пост, в котором поблагодарил учителей за работу, ведь эти два месяца были непростыми для образования.

- Они не опустили руки, когда «вылетали» онлайн-платформы, когда им приходилось с колес внедрять далекие от них образовательные методики. Наши педагоги на ходу переучились сами и стали учить детей по-новому, - заявил Хабиров.

Также глава сделал важное заявление по ЕГЭ. Напомним, что он начнется с 29 июня для тех, кто планирует поступать в ВУЗы. Хабиров отметил, что ему бы «очень хотелось, чтобы как можно больше старшеклассников нашли в себе силы подготовиться и пойти на ЕГЭ в этом году». Руководитель региона заявил, что со своей стороны готов организовать систему образования, чтобы она полностью переключилась на дополнительную подготовку к экзамену.

Мнение жителей Башкирии он попросил высказать в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU