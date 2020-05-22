В Башкирии снова объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана

22 Май 2020 2020-05-22T14:49:19+03:00

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Последние недели мая в Башкирии то и дело преподносят неприятные погодные сюрпризы: то заморозки до -2, то снег выпадет в северных районах, а сейчас региональное МЧС снова объявляет штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана.

Так, по данным синоптиков, порывы ветра завтра, 23 мая, в республике достигнут 22 метров в секунду (в среднем, скорость ветра будет 5-10 м/с). Местами пройдут дожди, а вот ночью опять подморозит до -2; 0. Днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов, а кое-где даже до +27.

Спасатели предупреждают, что при сильном ветре лучше при возможности оставаться дома, а также держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и электроопор.

ИСТОЧНИК KP.RU