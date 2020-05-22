Радий Хабиров внес поправки в указ о повышенной готовности из-за коронавируса: что изменилось

22 Май 2020 2020-05-22T12:49:28+03:00

Теперь пенсионеры могут свободно отправляться на дачу. Но не забудьте паспорт и маску Фото: Олег УКЛАДОВ

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Накануне, 21 мая, Радий Хабиров снова внес поправки в указ о повышенной готовности в Башкирии из-за коронавируса. Мы решили еще раз подчеркнуть самые основные моменты указа.

Самые главные изменения коснутся граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания: им теперь разрешено выезжать на дачу и в сад. Главное, что необходимо при себе иметь паспорт, а также документ, подтверждающий право собственности на участок. На даче необходимо держать социальную дистанцию от соседей. Ранее для этих категорий граждан был введен жесткий режим самоизоляции, и из дома им вообще не рекомендовалось выходить.

Если гражданин старше 65 лет продолжает работать, и его присутствие на рабочем месте очень важно для работы всей организации, режим самоизоляции он может не соблюдать и приезжать на работу. Остальные работающие пенсионеры должны быть переведены на удаленную работу.

Соблюдать строгую самоизоляцию должны и вахтовики, которые вернулись домой из обсерваторов. Выходить из дома им можно только за продуктами или в аптеку. При этом за соблюдением ими режима будут следить. Также двухнедельный карантин должны соблюдать те, кто вернулся из-за границы, Москвы и других городов в неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Что касается ношения масок – их необходимо надевать сразу, как вы выходите из дома. Перчатки же необходимо надевать, когда вы заходите в магазин, аптеку, общественный транспорт или любое другое место скопления людей, а также такси.

ИСТОЧНИК KP.RU