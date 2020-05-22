2020-05-22T12:07:17+03:00
Происшествия

В Башкирии стая голодных собак напала на стало овец

Псы пробрались в сарай и растерзали ягнят
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: газета "Наши Киги"Фото: газета "Наши Киги"
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Ужасную находку обнаружил утром 22 мая житель села Верхние Киги Кигинского района: в сарай, в котором он на ночь закрыл овечью отару, пробрались дикие собак и растерзали молодняк. Как сообщает местная газета «Наши Киги», все произошло под утро, поэтому хозяева ничего не услышали. Голодные животные проникли через подкоп, убили трех ягнят и ранили еще трех баранов.

Местные жители давно жалуются на свору бродячих собак, которые держат в страхе все село. Псы могут в любой момент броситься на ребенка или взрослого, и тогда беды не миновать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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