В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 90 человек
По последним данным федерального портала «СтопКоронавирус.РФ», за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом ежедневный прирост инфицированных по-прежнему держится на такой высокой отметке. Общее число заболевших в республике по состоянию на утро 22 мая 2020 года составляет 2514 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано, их число по-прежнему составляет 18 человек.
Еще 29 пациентов вылечились и отправились домой, всего победить опасный вирус смогли 821 жителей республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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