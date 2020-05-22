Уфимец жестоко надругался над своей зрелой подругой

22 Май 2020 2020-05-22T10:47:33+03:00

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В минувший вторник, 19 мая, в отделение полиции доставили 35-летнего жителя уфимской Черниковки, который в извращенной и грубой форме надругался над своей 41-летней подругой. Во время допроса выяснилось, что мужчина ранее был судим за грабеж со взломом и нигде не работал. Что именно произошло в тот вечер, сейчас выясняют следователи.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», уже возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сам насильник уже задержан и отправлен под арест. Впрочем, парень не отрицал свою вину на допросе и чистосердечно во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU