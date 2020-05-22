В Уфе полицейские прошлись с рейдами по детским площадкам

22 Май 2020 2020-05-22T09:22:44+03:00

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В Уфе сотрудники правоохранительных органов продолжают патрулировать парки и скверы, а также детские площадки, где собирается большое количество родителей и детей всех возрастов. Полицейские напоминают, что нельзя тесно находиться рядом друг с другом, что необходимо носить защитные маски и перчатки, иначе можно получить внушительный штраф – от 1 до 3 тысяч при первом нарушении и от 3 до 5 тысяч при повторном.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, патрулированием парков и детских площадок ежедневно занимаются не только полицейские, но и сотрудники уфимского Центра общественной безопасности, народные дружинники и волонтеры.

Напомним, парки и скверы города можно посещать с 06.00 до 22.00 часов при соблюдении социальной дистанции 1,5 - 2 метра и обязательном ношении масок и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU