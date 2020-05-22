В Башкирии нашли тело второго утонувшего рыбака

22 Май 2020 2020-05-22T10:17:53+03:00

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В Нуримановском районе завершились поиски 35-летнего Леонида Гилева, его тело обнаружили накануне в воде неподалеку от села Красная горка. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС. Родные уже опознали утонувшего рыбака. Его друга, 40-летнего Александра Гаврилова, спасатели нашли мертвым еще 16 мая возле деревни Кировка.

Напомним, что 24 апреля двое местных жителей отправились на рыбалку возле Павловки, но домой так и не вернулись. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям. Позже выяснилось, что оба рыбака утонули. Обстоятельства трагедии сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU