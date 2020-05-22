2020-05-22T10:17:53+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело второго утонувшего рыбака

Тело его друга спасатели обнаружили еще 16 мая в Нуримановском районе
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Тело рыбака несколько дней искали спасателиТело рыбака несколько дней искали спасателиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Нуримановском районе завершились поиски 35-летнего Леонида Гилева, его тело обнаружили накануне в воде неподалеку от села Красная горка. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС. Родные уже опознали утонувшего рыбака. Его друга, 40-летнего Александра Гаврилова, спасатели нашли мертвым еще 16 мая возле деревни Кировка.

Напомним, что 24 апреля двое местных жителей отправились на рыбалку возле Павловки, но домой так и не вернулись. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям. Позже выяснилось, что оба рыбака утонули. Обстоятельства трагедии сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимские жилые комплексы в очередной раз получили признание на федеральном уровне!
В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 90 человек
Уфимец жестоко надругался над своей зрелой подругой
В Башкирии нашли тело второго утонувшего рыбака
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
Как будет проходить прием в вузы Башкирии в условиях борьбы с COVID-19
В Уфе полицейские прошлись с рейдами по детским площадкам
В Башкирии грабитель вынес из дома 1,5 млн рублей на глазах у глухонемого ребенка
В Башкирии автомобиль на скорости врезался в дерево: два молодых мужчины в тяжелом состоянии в больнице
Стала известна личность покончившей с собой в Уфе пациентки COVID-госпиталя
Заморозки и усиление ветра: в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды
Жительница Башкирии одним ударом убила молодого возлюбленного
В минобре Башкирии рассказали, как будут принимать в вузы и защищать дипломы
Банк УРАЛСИБ запустил в YouTube канале трансляцию с места гнездования сокола-сапсана в Уфе