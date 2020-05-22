В Башкирии грабитель вынес из дома 1,5 млн рублей на глазах у глухонемого ребенка
В Башкирии полицейские раскрыли дерзкое преступление, которое произошло еще в феврале. Тогда в отделение обратилась жительница Миловки и заявила, что ее коттедж ограбили. Преступник взломал кувалдой окно, проник в дом и вынес оттуда 240 тысяч и рублей и золотые украшения – всего на 1,5 миллиона рублей. А самое удивительное, что в этот момент в доме находилась 15-летняя глухонемая дочь хозяев коттеджа. Ребенок был сильно напуган и не смог оказать сопротивления, поэтому грабитель забрал ценности и преспокойно скрылся.
Все же сотрудникам полиции и уголовного розыска удалось вычислить личность подозреваемого – им оказался 26-летний житель деревни Подымалово. Его задержали, а школьница сразу опознала взломщика.
- По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей, устанавливаются его причастность к другим аналогичным преступлениям, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU