2020-05-22T07:54:07+03:00
Происшествия

В Башкирии автомобиль на скорости врезался в дерево: два молодых мужчины в тяжелом состоянии в больнице

Известно, что водитель был пьян и лишен прав
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: региональная ГосавтоинспекцияФото: региональная Госавтоинспекция
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Серьезное ДТП произошло накануне, около 4 часов дня, в Гафурийском районе республики. На 4-м километре автодороги Белое Озеро – Табынск ВАЗ-2114 на скорости съехал в кювет и врезался в дерево. Очевидцы вызвали спасателей, и двоих молодых мужчин – 31-летнего водителя и его 29-летнего пассажира – с многочисленными травмами и переломами увезли в больницу.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля был лишен прав за нетрезвую езду. Более того, он и в этот раз сел за руль пьяным и поэтому не справился с управлением. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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