Заморозки и усиление ветра: в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

21 Май 2020 2020-05-21T19:26:10+03:00

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В ближайшие дни в Башкирии резко поменяются погодные условия. Как сообщает Башгидрометцентр, уже с завтрашнего дня, 22 мая, в республике по ночам будет холодать и придут кратковременные дожди. Днем в некоторых районах прогнозируется резкое усиление ветра. Температура воздуха ночью +2,+7°С, местами заморозки в воздухе и на почве 0,-2°, днем 15-20°С.

В предстоящую субботу, 23 мая, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Ночью вновь похолодает, на этот раз до +7, +12 градусов Цельсия, днем столбики термометров поднимутся до +18, +23 градусов. В южных районах республики возможно потепление до +29°С.

В воскресенье, 24 мая, в Башкирии местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов Цельсия, днем потеплеет до +17, +22 градусов Цельсия. На юге республике будет чуть теплее – до +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU