Жительница Башкирии одним ударом убила молодого возлюбленного

21 Май 2020 2020-05-21T19:00:29+03:00

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На днях в одном из домов Ишимбая разыгралась кровавая семейная драма. 32-летняя местная жительница в порыве ярости вонзила нож в грудь своего 26-летнего возлюбленного. Удар пришелся прямо в сердце – у молодого человека не было ни единого шанса выжить. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело несчастного обнаружили днем в собственной квартире.

По словам собеседника, пара проживала совместно в квартире мужчины. После обнаружения тела молодого любовника, женщину доставили в местный отдел полиции, где она призналась в содеянном.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU