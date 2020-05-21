В минобре Башкирии рассказали, как будут принимать в вузы и защищать дипломы

21 Май 2020 2020-05-21T17:48:37+03:00

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Сегодня, 21 мая, во время традиционного брифинга по борьбе с коронавирусом в минздраве Башкирии выступил замминистра образования республики Ильдар Мавлетбердин. Он рассказал, как в этом году в регионе будет проходить защита дипломных работ в вузах и как будут принимать документы у абитуриентов.

По словам замминистра, правила приема в вузы из-за пандемии коронавируса практически не изменились: абитуриентам нужно предоставить результаты ЕГЭ. Сделать этом можно в режиме онлайн и подать документы максимум в пять высших учебных заведений. Фактически меняются только сроки подачи заявлений на поступление. Мавлетбердин подчеркнул, что абитуриентам предоставят 23 дня с момента оглашения результатов ЕГЭ на подачу.

Также замминистра образования заявил, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса защита дипломных работ пройдет в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU