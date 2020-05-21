2020-05-21T16:52:19+03:00
Происшествия

Срочно требуется кровь: в Уфе молодой парень попал в жуткую аварию и впал в кому

Всех неравнодушных горожан просят помочь 24-летнему Илье Старостину
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Отдел ГИБДД по городу УфаФото: Отдел ГИБДД по городу Уфа
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На днях 24-летний житель Уфы Илья Старостин попал в страшную аварию и впал в кому. Сейчас молодой человек находится в критическом состоянии в реанимации и буквально цепляется за жизнь. Ему срочно требуется переливание крови, а для этого нужны доноры.

Жуткое ДТП произошло 19 мая около 23:00 на улице Зорге. По данным дорожной полиции, столкнулись встречные «Nissan» и ВАЗ-2107. Илья находился за рулем японской легковушки. Известно, что в аварии пострадали три пассажира иномарки.

Сдать кровь для Ильи Старостина можно на Станции переливания крови на Батырской 41/1. При сдаче необходимо назвать имя и фамилию молодого человека.

В ГИБДД по Уфе также разыскивают возможных очевидцев той аварии. Если вы что-то видели в тот злополучный вечер, сообщите по телефонам: 8 (347) 279-33-36 или 89870976291. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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