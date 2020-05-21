2020-05-21T15:13:15+03:00
Происшествия

Жестоко убивший родителей и брата житель Башкирии избежит наказания

Суд поставил точку в кровавой драме, произошедшей почти год назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне суд поставил точку в громком деле об убийстве целой семьи в Кугарчинском районе Башкирии. В июле 2019 года в одной из деревень разыгралась настоящая кровавая бойня: местный житель жестко расправился с собственными родителями и братом. Он напал на них с ножом прямо на собственном участке и нанес каждом из членов семьи несколько ударов ножом.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что подсудимый напал на родных с ножом на огороде. Отец пытался было сбежать от озверевшего сына, но тот догнал мужчину на соседском участке и также несколько раз ударил его ножом. Тогда следком возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». Накануне дело рассмотрели в суде.

Еще в ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила: мужчина был не вменяем. Суд приговорил его к принудительному лечению в специализированном медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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