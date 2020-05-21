Анализ на антитела к коронавирусу: где сдать в Уфе и сколько стоит

21 Май 2020 2020-05-21T14:48:34+03:00

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Частные клиники начали делать анализы на антитела к коронавирусу в Уфе.

Напомним, что о доступности нового для жителей города виде анализов рассказали во время брифинга регионального минздрава. Глава роспотребнадзора Башкирии Анна Казак сообщила, что начиная с третьей недели мая некоторые частные клиники приступят к забору анализов на антитела к коронавирусу в Уфе. В медицинском ведомстве так же попросили представителей частных клиник отправлять данные по результатам анализов на антитела к коронавирусу в Уфе в минздрав, дабы иметь представление о количестве больных.

В отличии от исследования-мазка, новый вид анализа на антитела к коронавирусу делают при помощи крови пациента. В конце исследования врач получает три возможных результата – положительный, отрицательный или сомнительный. Стоит отметить, что в первом случае анализ говорит о том, что гражданин уже переболел коронавирусом. Статус «отрицательно» означает то, что человек еще не был заражен COVID-19, находится на ранней стадии заболевания или выздоравливает. Результат «сомнительно» регистрируют в случае того, когда тест не может с вероятностью более 95% отнести анализ к положительному результату. Такое, как правило, происходит при малом уровне антител к вирусу в крови.

На момент написания заметки, услугу анализа на антитела к коронавирусу в Уфе занимается клиника «Инвитро», стоимость процедуры – 1100 рублей. Анализы будут готовы за 4 дня.

Вероятнее всего, что в скором времени подобный анализ будут проводить и другие частные клиники Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU