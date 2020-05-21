2020-05-21T14:33:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии не намерены открывать фитнес-центры

Однако профессиональным спортсменам разрешат тренироваться
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алена МартыноваФото: Алена Мартынова
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Сегодня, 21 мая, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров заявил, что власти не собираются открывать фитнес-центры и другие спортивные учреждения. Виной всему стабильный рост числа заразившихся коронавирусом в регионе.

Однако на том же совещании Хабиров заявил, что власти республики готовы открыть тренировки для профессиональных спортсменов. При условии соблюдения всех санитарных и противоэпидемических мер.

- В то же время для наших профессиональных команд, для ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа», по представлению минспорта я готов открывать тренировки с соблюдением санитарных норм. А также для членов сборных команд, кандидатов в сборную РФ, их у нас 19 человек, для них прошу представить меры, как вы себе это представляете, - дал Хабиров поручение региональному минспорта.

Глава Башкирии подчеркнул, что другие спортивные объекты и базы власти республики открывать не намерены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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