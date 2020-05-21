2020-05-21T13:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии водители скорой помощи пожаловались на невыплату надбавок за работу с коронавирусными пациентами

Вместо обещанных десятков тысяч рублей они получили «смешные» суммы
Павел КРАЙНОВ
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Ситуацию прокомментировал руководитель профсоюза медработников Рауль ХалфинСитуацию прокомментировал руководитель профсоюза медработников Рауль Халфин
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Сегодня, 21 мая, стало известно, что водители подстанций скорой помощи в трех районах Башкирии пожаловались в прокуратуру республики из-за невыплаты им обещанных надбавок за работу с COVID-19. Как сообщает республиканский профсоюз работников здравоохранения, заявления поступили от водителей районных больниц в Благовещенске, Аскарово и Белебее.

По данным руководства профсоюза, водители скорой помощи накануне получили расчетные листы и вместо обещанных десятков тысяч рублей увидели в них суммы от 400 рублей до нескольких тысяч.

- Перекос возник из-за того, что не было четкого механизма начисления стимулирующих доплат в условиях работы с COVID. В постановлениях Правительства РФ на начало мая, а именно тогда медоргаизации начисляли заработную плату, формулировку «за фактически отработанное время» трактовали по-разному. Экономисты медицинских организаций поняли каждый по-своему – где-то учитывать стали вплоть до минут. Точка зрения Республиканского комитета профсоюза с самого начала была - платить за все отработанное время в течение месяца, - заявил председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

По его словам, сейчас ситуация стала проясняться и выплаты постепенно доходят до адресатов. Он подчеркнул, что «президентские» деньги за работу с коронавирусными больными в Башкирию поступают регулярно. Однако из-за отсутствия диалога между администрацией и медработниками происходят случаи, когда кто-то вместо обещанных сумм получает совершенно другие.

- Когда вопросов и нюансов много, важен диалог администрации и профсоюзной организацией, - отмечает Рауль Халфин. - Там, где нет диалога, появляется недовольство, социальная напряженность в коллективе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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