2020-05-21T13:14:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии рассказали, когда достроят новую инфекционную больницу в Уфе

С отчетом о строительстве выступил вице-премьер Андрей Назаров
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсети// Андрей НазаровФото: соцсети// Андрей Назаров
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 мая, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно, когда завершится строительство новой инфекционной больницы под Уфой. С докладом о ходе строительства выступил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.

По его словам, строительные работы полностью завершатся 25 мая. Первые пациенты заселятся в больницу уже 1 июня. Первые пять дней персонал будет тестировать новое оборудование, которое завезут в корпуса инфекционной больницы.

- У вас будет 4-5 дней для того, чтобы вы наладку оформили, Максим Васильевич, - обратился к главе минздрава республики Максиму Забелину глава Башкирии. - И 1 июня запускать первых больных. Мне это важно.

Напомним, строительство новой инфекционной больницы в районе деревни Зубово под Уфой началось в конце марта. Там будут расположены два отделения реанимации, а всего в больнице будет 100 палат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минздраве Башкирии рассказали подробности о новом очаге коронавируса в республике
Жестоко убивший родителей и брата житель Башкирии избежит наказания
«Фестиваль факультетов» в УГНТУ продолжается!
Билайн запустил новые базовые станции в 15 районах Башкирии
Анализ на антитела к коронавирусу: где сдать в Уфе и сколько стоит
Власти Башкирии не намерены открывать фитнес-центры
В Башкирии водители скорой помощи пожаловались на невыплату надбавок за работу с коронавирусными пациентами
Власти Башкирии рассказали, когда достроят новую инфекционную больницу в Уфе
В Башкирии за гибель подростка перед судом предстанут руководители детского лагеря
«Категорически не допустить скопление людей»: глава Башкирии призвал не пускать людей в мечети на Ураза-байрам
«Сбежал, уже, значит, что-то натворил»: Радий Хабиров прокомментировал ДТП, которое устроил чиновник на элитной иномарке
«Нечего всем мотаться в Уфу»: Хабиров призвал бороться с «нелегальщиками на ларгусах»
Под Уфой закрыли рынок из-за покупателей без масок
Из более 10 тысяч вернувшихся в Башкирию жителей 2% было заражено коронавирусом
«Ребенка мотают по трем больницам»: Радий Хабиров возмутило то, как оказывают медпомощь горожанам
Власти Башкирии рассказали о новом очаге коронавируса в республике
Радий Хабиров рассказал, когда откроют кладбища для посещения
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 89 человек