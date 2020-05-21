Власти Башкирии рассказали, когда достроят новую инфекционную больницу в Уфе

21 Май 2020 2020-05-21T13:14:43+03:00

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Сегодня, 21 мая, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно, когда завершится строительство новой инфекционной больницы под Уфой. С докладом о ходе строительства выступил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.

По его словам, строительные работы полностью завершатся 25 мая. Первые пациенты заселятся в больницу уже 1 июня. Первые пять дней персонал будет тестировать новое оборудование, которое завезут в корпуса инфекционной больницы.

- У вас будет 4-5 дней для того, чтобы вы наладку оформили, Максим Васильевич, - обратился к главе минздрава республики Максиму Забелину глава Башкирии. - И 1 июня запускать первых больных. Мне это важно.

Напомним, строительство новой инфекционной больницы в районе деревни Зубово под Уфой началось в конце марта. Там будут расположены два отделения реанимации, а всего в больнице будет 100 палат.

ИСТОЧНИК KP.RU