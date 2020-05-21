«Сбежал, уже, значит, что-то натворил»: Радий Хабиров прокомментировал ДТП, которое устроил чиновник на элитной иномарке

21 Май 2020 2020-05-21T11:46:55+03:00

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На оперативном совещании 21 мая Радий Хабиров прокомментировал аварию, которую устроил депутат на «Лэнд Крузере» в Аскинском районе, в нем пострадала девушка.

- Он член партии «Единая Россия», совершил ДТП, в котором пострадал человек. Он сбежал потом. Я даже разбираться не стал и не буду – был он в состоянии алкогольное опьянения или не был. Сбежал, уже, значит, что-то натворил, - заявил Хабиров.

Глава отметил, что принято решение его из партии исключить.

- Я говорю это при всех. Тысячи членов партии работают в данное время, а вот такие деятели сильно порочат и очищаться от них надо сразу, - подытожил глава республики.

В сельсовете, в котором работал депутат, «какая-то нездоровая обстановка», отметил Хабиров. С его слов, чиновник «чуть не подмял под себя весь сельсовет». По данному факту будет сформирована комиссия, которая уже завтра 22 мая выедет на место, чтобы разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU