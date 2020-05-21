«Нечего всем мотаться в Уфу»: Хабиров призвал бороться с «нелегальщиками на ларгусах»

21 Май 2020 2020-05-21T11:52:42+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном онлайн-совещании регионального правительства поручил вновь начать борьбу с нелегальными перевозчиками. Кроме того, он предложил поэтапно увеличивать количество межмуниципальных маршрутов.

«Мы с вами межрегиональные маршруты запретили практически. Нечего всем мотаться в Уфу, каждый у себя. Тем не менее мы фиксируем, что начала активизироваться деятельность нелегальщиков – на этих «ларгусах» потихонечку возят. Это несоблюдение санитарных норм и нарушение закона», – сказал Хабиров. Напомним, «ларгусы» в республике стали именем нарицательным из-за того, что на автомобилях марки «Lada Largus» довольно часто ездят водители нелегальных такси.

Руководитель Башкирии заявил, что необходимо «пресекать эту незаконную и опасную деятельность». Руководитель республики также распорядился поэтапно увеличивать количество межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, но только с «жесточайшим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил».

ИСТОЧНИК KP.RU